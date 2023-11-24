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باشينيان: التعاون الأرميني الأمريكي يمر بتطورات مهمة

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باشينيان: التعاون الأرميني الأمريكي يمر بتطورات مهمة
Globallookpress
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أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن التعاون الأرميني الأمريكي يمر بمرحلة مهمة من مراحل تطوره.

وقال باشينيان الجمعة ردا على أسئلة طرحها مواطنون على الهواء مباشرة: "في السنوات الأخيرة، تطور تفاعلنا الثنائي بشكل ملحوظ وهو في مرحلة تطور مهمة. أنتم تعلمون أننا بدأنا حوارًا استراتيجيًا في عام 2019".

وأشار إلى أن أرمينيا شهدت مؤخرا إجراء تدريبات عسكرية أرمينية أمريكية مشتركة، لم تكن الأولى، حسب قوله، ولكنها تشكل حدثاً مهماً وغير مسبوق، حيث لم يتم إجراء مثل هذه التدريبات لفترة طويلة.

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كما أعرب باشينيان عن أمله في تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، مضيفًا أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة لأرمينيا لإصلاح الديمقراطية.

المصدر: ريا نوفوستي

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