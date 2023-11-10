رئيس الأركان الأمريكي يشكك في إقدام الصين على عمل عسكري في تايوان

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تشارلز براون جونيور، إنه يشكك في إقدام بكين على عملية عسكرية للسيطرة على تايوان.

جاء ذلك فيما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن الجنرال من حديثه للصحفيين في طوكيو، حيث أعرب عن اعتقاده أن "شي جين بينغ لا يريد بالضرورة الاستيلاء على تايوان بالقوة، وسيحاول استخدام أساليب أخرى لتحقيق ذلك".

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إضافة إلى ذلك، أشار براون جونيور إلى أنه تواصل مع نظيره الصيني الجنرال ليو تشنلي لإنشاء خطوط اتصال، لكنه لم يتفاعل معه بشكل مباشر بعد. وبحسب الوكالة، فإن كلمات الجنرال توضح تراجع التوترات حول تايوان قبل الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ.

وقد تدهور الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة أوائل أغسطس من العام الماضي، حيث أدانت الصين، التي تعبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، ورأت في هذه الخطوة دعما أمريكيا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وكانت العلاقات الرسمية قد انقطعت بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعتها تايوان عام 1949، بعد انتقال قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، والتي هزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى الجزيرة. واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

المصدر: نوفوستي