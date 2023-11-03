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إيران.. 27 قتيلا و12 جريحا في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدرات (صور + فيديو)

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اندلع حريق كبير اليوم الجمعة في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران، أدى إلى مقتل 27 على الأقل، وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت السلطة القضائية.

وقال صادقي نياركي، رئيس قضاة مقاطعة جيلان: توفي 27 شخصا وتم نقل 12 شخصا إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في مركز لمعالجة الإدمان على المخدرات في مدينة لانغرود، في مقاطعة جيلان"، مؤكدا أن "سبب الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه لاحقا وبعد تحقيقات الخبراء".

بدوره، أفاد محمد جلاي، نائب رئيس الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية لمحافظة جيلان، بأن الحريق وقع عند الساعة 5:45 صباح اليوم في مركز "غام أول رهاي" للإدمان، والذي تبلغ قدرته الاستيعابية 40 شخصا.

إيران.. 27 قتيلا و12 جريحا في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدرات (صور + فيديو)  
"تسنيم"

المصدر: "تسنيم"

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