حريق ضخم يهدد آلاف السكان في جنوب كاليفورنيا الأمريكية

أمرت السلطات الأمريكية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء أكثر من 5 آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع يوم الاثنين وأججته رياح عاتية.

وأوضحت السلطات أنها طلبت من نحو 5700 شخص مغادرة المناطق المهدّدة بالنيران والواقعة جنوب شرق لوس أنجليس.

وانتشر حريق "هايلاند فاير" الذي اندلع منتصف نهار الاثنين، صباح الثلاثاء، على مساحة تزيد عن 900 هكتار، من دون أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حتى الساعة 11:53 (بتوقيت غرينيتش)، فيما التهمت النيران ثلاثة مبان وألحقت أضراراً بستة مبان أخرى.

ويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه.

وأفادت متحدثة باسم فرقة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد لوكالة "فرانس برس" بأن الرياح العاتية تعقّد مهمة فرق الإطفاء.

وقالت إن "المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي الرياح العاتية"، مضيفة أن ما يزيد مهمّة فرق الإطفاء تعقيدا "هي التضاريس، فالنار تهبط وتستقرّ في الكثير من الوديان والمنخفضات".

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح خلال النهار إلى 50 كيلومتراً في الساعة، بحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

المصدر: "فرانس برس"