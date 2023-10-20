القنصليات الكندية في 3 مدن هندية تعلق خدمة العملاء

قررت كندا وقف عمل قنصلياتها العامة في ثلاث مدن هندية، بنغالورو وشانديغار ومومباي، مع عودة 41 دبلوماسيا كنديا من الهند.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكندية، حيث تابع الموقع أن بإمكان الحصول على الخدمات القنصلية والمعلومات القنصلية الإضافية من المفوضية العليا الكندية في نيودلهي.

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وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قد أعلنت في وقت سابق أن السلطات ستعيد 41 دبلوماسيا كنديا وعائلاتهم إلى وطنهم، في أعقاب خطة نيودلهي لرفع الحصانة الدبلوماسية من جانب واحد عن جميع الموظفين الدبلوماسيين الكنديين في الهند.

وقد توترت العلاقات بين كندا والهند منذ أن قررت أوتاوا، 18 سبتمبر الماضي، طرد أحد كبار الدبلوماسيين الهنود بسبب مزاعم بأن أجهزة الاستخبارات الهندية متورطة في مقتل زعيم طائفة السيخ في كندا. وقالت جولي إن الدبلوماسي كان مسؤولا في الاستخبارات الهندية. وحذرت من أن كندا لن تتسامح مع التدخل في شؤونها.

وبعد ذلك استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الكندي كاميرون ماكاي وأعلنت له قرار رد مماثل من نيودلهي، حيث تعتقد الخارجية الهندية أن السياسيين الكنديين يتعاطفون علانية مع الإرهابيين والمتطرفين الخاليستانيين. وقد أوقفت السفارة الهندية في أوتاوا إصدار التأشيرات، وتم نصح المواطنين الهنود بتجنب السفر إلى كندا.

المصدر: تاس