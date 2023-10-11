الدبلوماسيون الكنديون لم يغادروا الهند بعد الموعد النهائي الذي حددته نيودلهي

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الدبلوماسيين الكنديين، الذين طلبت الحكومة الهندية سحبهم من نيودلهي لا زالوا موجودين في الهند بسبب اتصالات بين البلدين لاحتواء الوضع.

وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أعلنت في وقت سابق تقليص الوجود الدبلوماسي لكندا في الهند، وطالبت نيودلهي الجانب الكندي باستدعاء 41 دبلوماسيا، وهددت بحرمانهم من الحصانة الدبلوماسية بعد الموعد النهائي المحدد.

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من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي الأسبوع الماضي إن أوتاوا تحاول حل الأزمة بشكل خاص، مشيرين إلى "أهمية وجود دبلوماسي كبير في الهند". ووفقا لـ "فاينانشال تايمز" فقد عقدت جولي اجتماعا غير رسمي مع وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار. وتشير الصحيفة إلى أن السفارة الهندية في أوتاوا لم تستجب لطلب التعليق على التقدم المحرز في المفاوضات بين البلدين.

وكانت العلاقات قد توترت بين كندا والهند منذ أن قررت أوتاوا، 18 سبتمبر الماضي، طرد أحد كبار الدبلوماسيين الهنود بسبب مزاعم أن أجهزة الاستخبارات الهندية متورطة في مقتل زعيم طائفة السيخ في كندا، فيما صرحت وزيرة الخارجية الكندية بأن هذا الدبلوماسي هو ممثل للاستخبارات الهندية، محذرة أن كندا لن تتسامح مع التدخل في شؤونها.

بعد ذلك استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الكندي كاميرون ماكاي، وأعلنت له قرار رد مماثل من نيودلهي، بينما تعتقد وزارة الخارجية الهندية أن السياسيين الكنديين يتعاطفون علانية مع الانفصاليين في خاليستان الذين يدعون إلى انفصال ولاية البنجاب عن الهند وإنشاء ما يسمى بـ "دولة خاليستان". وقد أوقفت السفارة الهندية في أوتاوا إصدار التأشيرات إثر هذه الأزمة، وتم نصح المواطنين الهنود بتجنب السفر إلى كندا.

المصدر: تاس