أوربان: هنغاريا ترفض أن تكون "لامبيدوزا" ثانية

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن بلاده لا تريد أن تتحول إلى "لامبيدوزا" ثانية أو أن تصبح "غيتو" للمهاجرين.

جاء ذلك في تغريدة لأوربان بصفحته الرسمية على موقع X، تعليقا على فرض الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة على كل من هنغاريا وبولندا.

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(لامبيدوزا هي جزيرة إيطالية تقع على بعد 145 كلم شمال تونس، وتعاني من تدفق كارثي لعشرات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا، وفي الفترة من 11-13 سبتمبر الماضي فقط وصل إلى الجزيرة حوالي 8500 شخص على متن 199 قارب، ليتجاوز عدد اللاجئين في لامبيدوزا عدد سكان هذه الجزيرة)

وتابع أوربان: "لقد اغتصبت بروكسل بولندا وهنغاريا قانونيا من خلال فرض اتفاقية الهجرة عليهما. وبالتالي، لن تكون هناك تسوية بشأن الهجرة. لا اليوم ولا في السنوات المقبلة، وسوف ندافع عن حدودنا من المهاجرين ومن البيروقراطيين في بروكسل!".

وتعارض هنغاريا وبولندا اتفاقية الهجرة الجديدة التي يقترحها زعماء الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على إعادة توطين اللاجئين والمهاجرين في الدول الأوروبية على أساس حصص محددة، وفي حالة الرفض، فإن الدولة تدفع أموالا إلى صندوق عام لإعاشة اللاجئين. وتعتقد الحكومة الهنغارية أن هؤلاء الأفراد (اللاجئين) لا ينبغي لهم عبور حدود الاتحاد الأوروبي حتى تتم معالجة طلبات دخولهم، وأي مشكلات ذات صلة يجب حلها في "مواطنهم الأصلية"، بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي.

وكانت هنغاريا وبولندا في اجتماعات سابقة للاتحاد الأوروبي قد عارضتا اتفاقية الهجرة، وقالتا إنه لا يمكن إقرار تلك الاتفاقية إلا بالإجماع. في الوقت نفسه، تعتزم بروكسل الحصول على الموافقة على الاتفاقية بأغلبية بسيطة من الأصوات، فيما قد تم اتخاذ القرارات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد خطة الهجرة دون مشاركة بودابست ووارسو بالأساس.

المصدر: تاس