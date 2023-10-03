المواطنون الأمريكيون يشتكون من "القراصنة" في خليج سان فرانسيسكو

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المواطنين في خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، يواجهون بأنفسهم "القراصنة" الذين يحاولون سرقة اليخوت والمراكب.

وذكرت القناة التلفزيونية: "يقول السكان ولجنة المدينة المحلية إن القراصنة جزء من أزمة التشرد المتفاقمة في مدينة أوكلاند، والتي تؤثر على الممرات المائية".

وكما تشير "فوكس نيوز"، فقد ظهرت هذه المشكلة في الصيف، عندما بدأ المشردون في استخدام القوارب المهجورة أو المسروقة لتنفيذ "مداهمات" عند مصب نهر أوكلاند-ألاميدا، حيث يوجد أكثر من ثلاثة آلاف مرسى.

واضطر الأشخاص الذين يعيشون على المراكب واليخوت في الخليج إلى مقاومة "لصوص البحر" الذين ينهبون سفنهم، مع ارتفاع الجريمة "إلى مستويات لا تطاق"، وفقا لقبطان الميناء المحلي السابق بروك دي لابي.

وروت سيدة من السكان المحليين، خلال اجتماع لجنة حماية وتنمية خليج سان فرانسيسكو، بشرط عدم الكشف عن هويتها، كيف سمعت في الليل صرخات طلبا للمساعدة عند مصب النهر. اكتشفت شابا خائفا على متن مركب شراعي عائم تعرض لهجوم من قبل "القراصنة".

وفي أغسطس، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عدد المشردين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 11% وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاما مقارنة بالعام الماضي، وبحسب الصحيفة فإن هناك أكثر من 577 ألف مشرد في الولايات المتحدة.

المصدر: RT