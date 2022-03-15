القبض على مشتبه به في إطلاق النار على مشردين في الولايات المتحدة

تمكنت الشرطة في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على رجل يشتبه في قيامه بقتل وإطلاق النار على مشردين في العاصمة الأمريكية ونيويورك.

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وقالت شرطة واشنطن عبر تغريدة في "تويتر" إنه "يجري استجواب المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع خلال الأيام العشرة الماضية وأسفر عن مقتل رجلين وإصابة ثلاثة آخرين، من قبل سلطات إنفاذ القانون".

ARRESTED: Early this AM, law enforcement arrested the suspect in Washington, DC. He is currently being interviewed at our Homicide Branch. Additional information will be forthcoming. Thanks to the community for all your tips. pic.twitter.com/lvFu3LeMTd — DC Police Department (@DCPoliceDept) March 15, 2022

المصدر: RT