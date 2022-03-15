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القبض على مشتبه به في إطلاق النار على مشردين في الولايات المتحدة

أخبار العالم

القبض على مشتبه به في إطلاق النار على مشردين في الولايات المتحدة
AP Nick Wass
سيارة شرطة أمريكية
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تمكنت الشرطة في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على رجل يشتبه في قيامه بقتل وإطلاق النار على مشردين في العاصمة الأمريكية ونيويورك.

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وقالت شرطة واشنطن عبر تغريدة في "تويتر" إنه "يجري استجواب المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع خلال الأيام العشرة الماضية وأسفر عن مقتل رجلين وإصابة ثلاثة آخرين، من قبل سلطات إنفاذ القانون".

المصدر: RT

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