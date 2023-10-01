مصر وفلسطين تدينان الهجوم الإرهابي في أنقرة

أعربت مصر وفلسطين عن إدانتهما للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن مصر الكامل مع دولة تركيا حكومة وشعبا، وآعربت عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

كما جددت مصر تأكيدها على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الارهابي وأدى الى وقوع إصابات في صفوف عناصر الامن.

وأكدت وقوف فلسطين مع الجمهورية التركية وشعبها في مواجهة الإرهاب، وكما أعربت عن ثقتها بقدرة الحكومة والشعب التركيين على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.

وقد أسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

المصدر: RT