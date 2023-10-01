أكد السيناتور الجمهوري جيمس دافيد فينس استعداد اليساريين الأمريكيين لتصفية دم أوكرانيا انتقاما من روسيا، التي يتهمونها بتفويز دونالد ترامب في انتخابات 2016.

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وكتب فينس في صفحته على منصة "X" ("تويتر"): "آسف، ولكن يجب القول: إن قدرا كبيرا من هوس اليساريين بمناهضة روسيا لا علاقة له بأوكرانيا. هذه هي الرغبة في الانتقام لعام 2016، حيث أنهم يتهمون روسيا بفوز دونالد ترامب، ولذلك يستنزفون أوكرانيا للانتقام من روسيا".

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة متورطة بشكل كبير في النزاع الأوكراني، لكن الرئيس الحالي جو بايدن غير قادر على إنهائه بسبب عدم كفاءته.

وأكد أن الأزمة الأوكرانية "يجب وقفها على الفور، لأنها تؤدي إلى مقتل مئات الآلاف من الناس".

واتهمت أجهزة المخابرات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وفي 18 أبريل 2019 أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرها النهائي، الذي اعترف فيه المدعي الخاص بانعدام أي أدلة على تخابر ترامب مع روسيا.

المصدر: تاس