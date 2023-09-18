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ماذا أهدى أردوغان لماسك ونجله؟ (صورة + فيديو)

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ماذا أهدى أردوغان لماسك ونجله؟ (صورة + فيديو)
AFP
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قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدية إلى رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك ونجله الذي حضر لقاءهما في مدينة نيويورك الأمريكية.

وحسب الوسائل الإعلامية التركية، فقد أهدى أردوغان ماسك، النسخة الإنجليزية من كتابه "نحو عالم أكثر عدلا" وكتاب "إصلاح الأمم المتحدة: مقاربة جديدة للتعاون الدولي" الذي أعدته مديرية الاتصالات الرئاسية ويشرح أسباب طلب تركيا للإصلاح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أهدى أردوغان، نجل ماسك، واسمه X Æ A-12، كرة قدم.

ماذا أهدى أردوغان لماسك ونجله؟ (صورة + فيديو)
AFP

وسأل أردوغان ماسك: "أين زوجتك؟"، فرد قائلا: "إنها في سان فرانسيسكو الآن. نحن منفصلان ولهذا السبب أعتني بابني".

وأفاد مكتب الرئيس التركي بأن أردوغان، الموجود في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش أيضا التعاون المحتمل بين شركة "سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء التي يملكها ماسك وبرنامج الفضاء التركي.

المصدر: turkiye gazetesi

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