ماذا أهدى أردوغان لماسك ونجله؟ (صورة + فيديو)

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدية إلى رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك ونجله الذي حضر لقاءهما في مدينة نيويورك الأمريكية.

وحسب الوسائل الإعلامية التركية، فقد أهدى أردوغان ماسك، النسخة الإنجليزية من كتابه "نحو عالم أكثر عدلا" وكتاب "إصلاح الأمم المتحدة: مقاربة جديدة للتعاون الدولي" الذي أعدته مديرية الاتصالات الرئاسية ويشرح أسباب طلب تركيا للإصلاح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أهدى أردوغان، نجل ماسك، واسمه X Æ A-12، كرة قدم.

AFP

وسأل أردوغان ماسك: "أين زوجتك؟"، فرد قائلا: "إنها في سان فرانسيسكو الآن. نحن منفصلان ولهذا السبب أعتني بابني".

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk’la görüşmesinin detaylarını açıkladı.



-Cumhurbaşkanımız Elon Musk’ı Türkiye’de yatırıma davet etti.



-Cumhurbaşkanımız, Togg ile elektrikli araç üretimine adım attığımızı anlatarak, Tesla’nın Avrupa’daki… pic.twitter.com/dacUkpS5Px — Son Dakika Haberleri (@TwiterSonDakika) September 18, 2023

وأفاد مكتب الرئيس التركي بأن أردوغان، الموجود في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش أيضا التعاون المحتمل بين شركة "سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء التي يملكها ماسك وبرنامج الفضاء التركي.

المصدر: turkiye gazetesi