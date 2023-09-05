مسؤول أوكراني يحذر من خطوة ستزعزع استقرار بلاده إذا تم تنفيذها في المرحلة الحالية

قال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف اليوم الثلاثاء إن إجراء انتخابات في أوكرانيا في هذه المرحلة قد يتسبب بزعزعة الاستقرار داخل البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية UNIAN عن دانيلوف قوله خلال منتدى "الأمن" في كييف: "إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا كما يصر عليها حلفاؤنا الغربيون في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في أوكرانيا أكثر".

وأشار دانيلوف إلى أن الانتخابات المبكرة قد تؤدي إلى فتح مناقشات سياسية جانبية تؤدي إلى تفعيل القوى السياسية الموالية لروسيا داخل أوكرانيا.

وقال: "ما هي الانتخابات؟ إنها أولا وقبل كل شيء منافسة بين الأحزاب، إنها مداولات ونقاشات ضخمة وتحديد للوجهة التي ستسلكها البلاد، والحديث يدور عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأوكرانية، أيمكنكم أن تتخيلوا كيف ستتكشف وتتوسع مثل هذه المناقشات ونحن في حالة حرب؟"

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ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر 2023 ، والانتخابات الرئاسية في ربيع عام 2024.

ووفقا للدستور الأوكراني من المستحيل إجراء الانتخابات خلال حالة الأحكام العرفية، ومع ذلك، يصر شركاء كييف الغربيون على إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني المحدد.

و قال السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، خلال اجتماعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يجب أن تجرى في موعدها الرغم من الصراع.

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ومن جانبه صرح زيلينسكي مرارا وتكرارا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، وبعد بيان غراهام تغير خطاب زيلينسكي وسمح بإجراء التصويت إذا قدم الغرب التمويل لذلك.

وفي نهاية أغسطس، لم يستبعد زيلينسكي أن يرشح نفسه لولاية ثانية إذا أجريت انتخابات في البلاد في عام 2024.

المصدر: تاس + RT