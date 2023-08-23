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موراليس: العقوبات الأمريكية ضد روسيا دليل على تدهور الإمبريالية

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موراليس: العقوبات الأمريكية ضد روسيا دليل على تدهور الإمبريالية
Globallookpress IMAGO/Esteban Osorio
رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس
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صرح رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس بأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تدل على "تدهور الإمبريالية".

وكتب موراليس على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نرحب بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس".

وأضاف أن "العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الشعب الروسي الشقيق تدل على تدهور الإمبريالية وعقيدة مونرو غير الأخلاقية".

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وأكد أن "شعوب العالم الحرة مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في جهودها لبناء بديل جيوسياسي يشمل التكامل مع العالم والعدالة الاجتماعية واحترام سيادة الدول".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في كلمته أمام قمة "بريكس" في جوهانسبورغ، التي شارك فيها عبر الفيديو، على أن "بريكس" تعارض سياسة الاستعمار الجديد وهيمنة الغرب وتؤيد بناء عالم متعدد الأقطاب.

المصدر: RT

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