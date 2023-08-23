موراليس: العقوبات الأمريكية ضد روسيا دليل على تدهور الإمبريالية

صرح رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس بأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تدل على "تدهور الإمبريالية".

وكتب موراليس على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "نرحب بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس".

Saludamos el discurso del hermano presidente de #Rusia, Vladimir Putin, en la XV Cumbre de los #BRICS, bloque comercial de las economías emergentes que avanza hacia la consolidación de un proceso de integración libre de los bloqueos y condicionamientos políticos del… pic.twitter.com/VsH5nAbsrC — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 23, 2023

وأضاف أن "العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الشعب الروسي الشقيق تدل على تدهور الإمبريالية وعقيدة مونرو غير الأخلاقية".

إقرأ المزيد

وأكد أن "شعوب العالم الحرة مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في جهودها لبناء بديل جيوسياسي يشمل التكامل مع العالم والعدالة الاجتماعية واحترام سيادة الدول".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في كلمته أمام قمة "بريكس" في جوهانسبورغ، التي شارك فيها عبر الفيديو، على أن "بريكس" تعارض سياسة الاستعمار الجديد وهيمنة الغرب وتؤيد بناء عالم متعدد الأقطاب.

المصدر: RT