بعد قمة "روسيا إفريقيا" وقبل قمة "بريكس".. نولاند تنطلق في جولة إفريقية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن فيكتوريا نولاند، نائبة الوزير بالإنابة وكيلة الوزارة للشؤون السياسية، انطلقت السبت في جولة إفريقية تشمل 3 دول بينها جنوب إفريقيا وتستمر حتى 4 أغسطس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها خلال زيارتها إلى جنوب إفريقيا ستشارك نولاند برئاسة الوفد الأمريكي في فعاليات مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمعنية بالقضايا الإفريقية والعالمية(WGAGI)، مضيفة أنها السنة الثالثة التي تمثل فيها نولاند الولايات المتحدة في هذا الحدث.

وذكر البيان أن نولاند ستلتقي أيضا كبار قادة حكومة جنوب إفريقيا ومسؤولين في قطاع الطاقة.

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وتشمل الجولة أيضا كوت ديفوار (ساحل العاج) وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستبحث نولاند مع المسؤولين في كل منها عددا من الملفات بينها قضايا السلام والأمن الإقليميين، والتعاون الاقتصادي، والمساعدات الإنسانية، والانتخابات الحرة، ودعم الحكم الديمقراطي، حسب البيان.

تأتي جولة نولاند بعد قمة "روسيا إفريقيا" الثانية التي اختتمت أعمالها في بطرسبورغ يوم الجمعة، وقبل قمة مجموعة "بريكس" التي ستعقد في جنوب بعد أقل من شهر.

يذكر أن نولاند تسلمت مهام النائب الأول لوزير الخارجية في 29 يوليو، لتحل محل ويندي شيرمل في هذا المنصب. وتعمل نولاند في منصب وكالة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية منذ مايو 2021. وسبق أن فرضت روسيا عقوبات عليها.

المصدر: RT + "تاس"