مصادر: خلال القمة الروسية الإفريقية سيتم اعتماد عدة وثائق

قالت عدة مصادر دبلوماسية لمراسل "تاس"، إنه سيتم في ختام القمة الروسية الإفريقية، اعتماد العديد من الوثائق دفعة واحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن.

وقال مصدر: "من المتوقع في ختام القمة، أن يتم اعتماد عدة وثائق ختامية. ومن ضمنها إعلان سياسي عام، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى. والحديث هنا كذلك عن اتفاقيات تتعلق، بالتعاون في الفضاء الخارجي، وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني ​​والاقتصادي والإنساني".

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وأكد ممثلو سفارات عدة دول إفريقية، للمراسل أنهم شاركوا بنشاط في صياغة الوثائق المذكورة أعلاه.

في سفارات البلدان الإفريقية، يؤكد محاورو تاس أن بلدانهم شاركت بنشاط في تطوير الوثائق.

ومن المقرر أن يتم عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي – الإفريقي في يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

وجرت فعالية القمة المرة الأولى، في أكتوبر 2019 في منتجع سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: تاس