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ماروتشكو: قوات سلطات كييف تقصف لوغانسك بذخيرة عنقودية بعيدة المدى

أخبار العالم

ماروتشكو: قوات سلطات كييف تقصف لوغانسك بذخيرة عنقودية بعيدة المدى
Sputnik
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قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية قصفت الجزء الجنوبي الغربي من مدينة لوغانسك بقذائف عنقودية بعيدة المدى.

وأضاف ماروتشكو، وهو ضابط متقاعد برتبة مقدم: " حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، سمع السكان في جنوب غرب مدينة لوغانسك، أصداء عمل وسائط الدفاع الجوي، ثم كانت هناك انفجارات تشبه إلى حد بعيد انفجارات الذخائر العنقودية، أي لم يكن هناك انفجار واحد بل عدد كبير منها وفي وقت واحد تقريبا. أستطيع الافتراض أنه صاروخ بعيد المدى مجهز برأس قتالي عنقودي. ولكن لا يمكنني الجزم حاليا وتحديد ما هو نوع الصاروخ الذي استخدمه المسلحون الأوكرانيون".

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ويرى ماروتشكو أن القوات الأوكرانية استخدمت نوعا جديدا من الذخيرة خلال هذا الهجوم على لوغانسك.

قبل فترة، أعلنت واشنطن أنها قررت تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية. هذه الذخائر محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا. وفي يوم 13 يوليو أعلن البنتاغون أنه تم تسليم الذخائر العنقودية الأمريكية لأوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "احتمال استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل كييف يغير الوضع، وبالطبع سنضطر لاتخاذ إجراءات جوابية مضادة".

المصدر: وكالات

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