مجموعة تخريب أوكرانية تقصف سيارة تقل مدنيين قرب أوغليدار (فيديو)

قامت مجموعة تخريب تابعة للقوات الأوكرانية، بقصف سيارة كانت تقل مدنيين قرب مدينة أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبدا ذلك واضحا، في لقطات فيديو حصل عليها مراسل وكالة "نوفوستي".

وظهر في اللقطات، كيف تحاول مجموعة التخريب والاستطلاع وهي على متن سيارة مصفحة أوكرانية من طراز "Kazak-2" التمركز في مواقع في "المنطقة الرمادية".

وخلال ذلك قام المخربون الأوكرانيون، بمحاولة تمويه المصفحة وإخفائها بين الأشجار وكذلك بالانتشار في أراضي المنطقة. وفي هذه اللحظة مرت سيارة سياحية خفيفة وعلى متنها بعض المدنيين، وعلى الفور ظهر المسلحون الأوكرانيون قبالة السيارة المدنية وأمطروها بالرصاص فقتلوا السائق والركاب، ثم قاموا برمي الجثث بين أحراش الغابة القريبة.

بعد ذلك، حاول الأوكرانيون سرقة السيارة، لكن المدفعية الروسية باشرت بقصفهم فلاذوا بالفرار.

المصدر: نوفوستي