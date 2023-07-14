السجن 18 عاما لرجل من ولاية فلوريدا لدعمه "داعش"

عوقب أمريكي من ولاية فلوريدا وجهت له اتهامات عام 2020 بالتخطيط لهجمات إرهابية في الولايات المتحدة وحيازة ترسانة أسلحة، بالسجن ثمانية عشر عاما في سجن فيدرالي.

ووقعت محكمة تامبا فلوريدا العقوبة على محمد ممتاز الأزهري (26 عاما) أمس الخميس بحسب سجلات المحكمة.

وكان الأزهري قد أقر في فبراير الماضي بمحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الارهابي.

أقر الأزهري في سجلات المحكمة بأنه استكشف أهدافا إرهابية محتملة في منطقة خليج تامبا، وسعى للحصول على أسلحة متعددة وأقسم يمين الولاء لـ"داعش".

وسجل مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من المحادثات بين الأزهري ومصادر سرية أو متخفية، ناقش فيها الانتقام لمقاتلي "داعش" المعتقلين واستخدام العنف لمناهضة العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأفادت شهادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الأزهري قد تم تسجيل محادثة له يعرب فيها عن إعجابه بعمر متين، مطلق النار في مذبحة ملهى "أورلاندو بالص" عام 2016 لذي لقي حتفه.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الأزهري قال خلال محادثة مع مرشد سري: "هكذا أريد أن أموت، لأكون صادقا".

وحسب شهادة الـ"إف.بي.آي." فإن مرشد السري سأل الأزهري عن عدد من يريد قتلهم، ورد عليه الأزهري في التسجيل قائلا: "لا أريد قتل أربعة أو خمسة، لا، أريد قتل خمسين على الأقل.. تعلم كما فعل الأخ عمر متين في أورلاندو، لقد أخذ معه تسعة وأربعين".

في النهاية، زود مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأزهري بمسدس يد من طراز "غلوك" وكاتم للصوت كما طلب.

وألقي القبض على الأزهري في مايو من عام 2020 بعد حيازة الأسلحة.

كما صادر المحققون ثلاثة أسلحة نارية وقوس ونشاب وعشرات الرصاصات ومسدس صعق وما لا يقل عن ستة سكاكين، في حوزة الأزهري، الذي سعى أيضا لشراء بندقية آلية من طراز "ايه كيه- 47" لكنه لم ينجح.

المصدر: AP