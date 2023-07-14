"نيويورك تايمز": كوشنر يؤكد أن ترامب واثق بأن الانتخابات "مسروقة"

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أدلى بشهادته في قضية تتعلق بمحاولة مزعومة لتعطيل الانتقال الشرعي للسلطة بعد انتخابات 2020.

وقالت أربعة مصادر إن المدعين الفيدراليين كانوا مهتمين بمعرفة ما إذا كان ترامب نفسه اعترف سرا بعد انتخابات 2020 بخسارته.

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وأشارت الصحيفة أنه بناء على مجموعة الأسئلة، يحاول المدعون العامون تحديد ما إذا كان ترامب قد تصرف بنية إجرامية.

وأكدت أنه إذا توصل التحقيق إلى نتيجة مفادها أن تصرفات الرئيس السابق كانت مبنية عن علم على كذبة، فقد يعزز ذلك بشكل كبير أي قضية يقررون رفعها ضده.

وقالت الصحيفة أن كوشنر أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في يونيو، وقال إن ترامب يعتبر حقا أن الانتخابات "مسروقة".

المصدر: نوفوستي