آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو أمام البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تل أبيب

تجمع آلاف المحتجين أمام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تل أبيب مساء يوم الخميس، داعين الولايات المتحدة لإدانة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي.

وجاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة لنتنياهو بأنهم "متطرفون" وقال إن أنصار مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية "جزء من المشكلة".

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واقترح حلفاء نتنياهو الذين يشكلون الحكومة الإسرائيلية اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، سلسلة من التعديلات على النظام القانوني وتهدف لإضعاف ما يصفونها بالسلطات المبالغ فيها في أيدي قضاة غير منتخبين.

وتتضمن التعديلات المقترحة منح حلفاء نتنياهو سيطرة على تعيين القضاة وسلطة لإلغاء قرارات المحكمة التي لا يدعمونها. ويقول محتجون إن الخطة ستدمر نظام المحاسبة الهش في البلاد وستركز السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه.

كما يخشى المحتجون الذين دخلوا شهرهم السابع من الاحتجاجات الآن، أن تؤدي خطط نتنياهو إلى تأزيم العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن التعديل أثار قلق بايدن واليهود الأمريكيين. ويوم الأحد، أخبر بايدن شبكة "سي إن إن" بأن الحكومة الحالية لإسرائيل لديها "بعض أكثر الأعضاء تطرفا"، وانتقد دعمهم لمستوطنات الضفة، التي بنيت على أراض محتلة يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. وحث نتنياهو أيضا على إظهار "الاعتدال".

المصدر: أ ب