بايدن: إسرائيل جزء من المشكلة في أحداث الضفة الغربية

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اعتقاده الراسخ بأن مبدأ حل الدولتين يعتبر المسار الصحيح للمضي قدما على طريق حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنها ليست كل إسرائيل الآن وما تقوم به في الضفة الغربية هي المشكلة، و"إنما هي جزء من المشكلة"، وخاصة أولئك الأعضاء في مجلس الوزراء الذين يقولون "يمكننا الاستيطان في أي مكان نريد".

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وأضاف بايدن قائلا "ليس لديهم الحق في التواجد هنا، وما إلى ذلك"، مبينا أن الحوار معهم مستمر، كما أضاف "أعتقد أننا كنا نتحدث معهم بانتظام، ونحاول تهدئة ما يجري، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك على طريق الاعتدال والتغيير".

وأعربت واشنطن في 19 يونيو الماضي، عن قلقها من سياسة إسرائيل الاستيطانية الجديدة، حيث دعتها إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال العودة إلى الحوار الهادف لوقف التصعيد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء ما تردد عن قرار الحكومة الإسرائيلية بالتخطيط لأكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، كما نشعر بقلق مماثل من التقارير التي تتحدث عن تغييرات في نظام إدارة الاستيطان في إسرائيل وتسرع التخطيط والموافقة على المستوطنات".

ودعا المتحدث "حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر، والعودة إلى الحوار الهادف إلى وقف التصعيد".

المصدر: سي إن إن + RT