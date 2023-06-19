واشنطن "قلقة" من سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية الجديدة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عن قلقها من سياسة إسرائيل الاستيطانية الجديدة، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال العودة إلى الحوار الهادف لوقف التصعيد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في إيجاز صحافي، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء ما تردد عن قرار الحكومة الإسرائيلية بالتخطيط لأكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، كما نشعر بقلق مماثل من التقارير التي تتحدث عن تغييرات في نظام إدارة الاستيطان في إسرائيل تسرّع التخطيط والموافقة على المستوطنات".

وشدد المتحدث على أنه "كما كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، فإن الولايات المتحدة تعارض مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام"

ودعا المتحدث "حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر والعودة إلى الحوار الهادف إلى وقف التصعيد".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد على تعديل قانون يختصر إجراءات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما يسمح بتسريع عمليات البناء، إضافة إلى نقل الصلاحيات من وزير الدفاع يوآف غالانت إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي رحب بالقرار ووعد بإطلاق المشاريع لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

المصدر: RT