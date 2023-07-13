أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصبح يتطلب من رعاته الخارجيين أكثر مما يستطيعون تقديمه، مبينا أنهم هم السبب في خلق هذا الوضع.

وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن المملكة المتحدة ليست "متجر أمازون" للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

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ورد والاس على سؤال حول ما إذا كان الحلفاء قد فشلوا في إعطاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إطاراً زمنياً لعضوية الناتو خلال قمة فيلنيوس، قائلا إن "المملكة المتحدة ليست متجر أمازون للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، وقد يكون من الحكمة أن تسمح كييف لمؤيديها بالشعور بالامتنان".

المصدر: نوفوستي