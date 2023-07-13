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بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.. عضو كنيست إسرائيلي سابق مهدد بالمحاكمة!

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بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.. عضو كنيست إسرائيلي سابق مهدد بالمحاكمة!
Globallookpress
الكنيست الإسرائيلي
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أفادت قناة "INEWS24" الإسرائيلية، بأن عضو كنيست سابق سيخضع للمحاكمة، بعدما تبين أنه صوت مرتين خلال جلسة نيابية في الكنيست.

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ولفتت القناة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، نسبت شبهات التزوير في ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة لعصو الكنيست السابق أبير كارا (39 عاما) من كتلة "يمينا" النيابية.

وتدرس المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، تقديم المشرع المذكور إلى المحاكمة بعد منحه فرصة الدفاع عن نفسه. 

وتشتبه بهراف ميارا، بعضو الكنيست السابق، بأنه صوت مرتين في جلسة نيابية، حيث كانت المرة الثانية من على شاشة التصويت الخاصة بزميلته عِديت سِلمان.   

ووفق القناة فقد أبلغ كارا رئيس الجلسة أنه صوت مرتين، بعدما نبهه أعضاء الكنيست بذلك.

وقال محامي الدفاع عن كارا عدي كرملي، إنه سيحاول خلال جلسة الاستماع، إقناع غالي بهراف ميارا، بأن أفعاله لا ينم عنها أي جرم جنائي. 

المصدر: INEWS24

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