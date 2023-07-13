بوتين يشيد بافتتاح نصب تذكاري للأمير ألكسندر نيفسكي في ألما آتا

بعث الرئيس فلاديمير بوتين تهنئة للمشاركين في حفل افتتاح النصب التذكاري للأمير ألكسندر نيفسكي في ألما آتا، وأشار إلى أنه يعتبره حدثا هاما في الحياة الروحية والثقافية للدولتين.

تم اليوم افتتاح النصب في ساحة أمام الكاتدرائية في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، وهو عبارة عن تمثال برونزي للأمير ألكسندر على حصانه وهو يحمل في يده أيقونة فيودوروفسكايا المعجزة لملكة السماء.

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وجاء في تهنئة الرئيس الروسي، التي تلاها مساعده فلاديمير ميدينسكي: "أهنئكم على حدث عظيم في الحياة الروحية والثقافية لكازاخستان وروسيا - افتتاح النصب التذكاري للأمير المؤمن بالحق المقدس ألكسندر نيفسكي. لقد مرت مئات السنين، لكن صورة هذا الحاكم العظيم لروسيا القديمة لا تتلاشى من الذاكرة التاريخية. تثير إعجابنا شجاعته وحكمته، وما حققه من أعمال خيرة لوطننا، ونبجله كحارس للإيمان والوحدة الوطنية".

وشدد الرئيس بوتين على أن "مآثر هذا الأمير، طالما ألهمت حماة الوطن الروس في السنوات العصيبة، وأما إرثه كدبلوماسي ورجل دولة فلا يزال حتى اليوم يشكل الأساس الهام لبناء حوار بين ممثلي مختلف الشعوب والأديان المختلفة في الفضاء الأوراسي".

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن افتتاح هذا النصب التذكاري جاء بعد مرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية بين روسيا وكازاخستان حول حسن الجوار والتحالف في القرن الحادي والعشرين.

وقال: "أشكر كل من بذل جهوده لتحقيق هذا الحدث الجليل –وأقصد هنا الفنان الذي وضع النصب التذكاري وكذلك ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والجمعية التاريخية العسكرية الروسية وكذلك أصدقاءنا في كازاخستان".

المصدر: نوفوستي