أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بسلسلة تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في أعمال اجتماع روسيا-"آسيان" الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الخميس.

لافروف: لدينا خطط كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات بين روسيا ودول "آسيان"

لافروف: نسعى لعزيز التنسيق بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون و"آسيان"

لافروف: تلمح اليابان وكوريا الجنوبية إلى احتمال امتلاكهما أسلحة نووية أو نشر أسلحة نووية أمريكية في أراضيهما، وهذا توجه خطير ونبحثه مع دول "آسيان"

لافروف: نقف مع تعزيز الدور المركزي لـ"آسيان" في ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

لافروف: الغرب لا يحترم مبدأ السيادة والمساواة بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

لافروف: لست على علم بأي مقترحات جديدة بشأن التمديد المحتمل لـ "صفقة الحبوب"

لافروف: لست متفائلا من إمكانية إحياء اتفاق إيران النووي ونرحب بأي اتصالات بين واشنطن وإيران من شأنها تحسين العلاقات بينهما