الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة للصين الاثنين القادم

تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ، للقيام بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية ابتداء من يوم الاثنين 17 يوليو.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذّرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني".

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يذكر أن الرئيس تبون أكد في منتصف يونيو الماضي، خلال محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، أن الجزائر تحاول تسريع مسار انضمامها إلى مجموعة "بريكس".

وقال تبون إنه "تم الاتفاق على أكبر النقاط التي تخص الوضع الدولي المضطرب جدا".

وأضاف: "لذلك نريد التسريع في انضمامنا لمجموعة "بريكس" ليتنسنى لنا الدخول في نظام آخر غير الدولار واليورو"، بما سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الجزائري.

المصدر: الرئاسة الجزائرية + RT