أهم ما جاء في بيان G7 حول الضمانات الأمنية لكييف

اتفقت دول "مجموعة السبع" اليوم الأربعاء على هامش قمة الناتو في ليتوانيا على المبادئ العامة للضمانات الأمنية المستدامة لأوكرانيا، كما تعهدت بزيادة إمدادات الأسلحة لنظام كييف.

واتفقت مجموعة السبع على:

- الإبقاء على أصول روسيا الاتحادية مجمدة حتى "تعوض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

- زيادة إمداد كييف بالأسلحة وتسريع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب قوات كييف.

- توريد المعدات العسكرية الحديثة للقوات البرية والجوية والبحرية، شرط أن تتعهد أوكرانيا بإجراء إصلاحات لضمان الرقابة الأهلية على مؤسسة الجيش.

- تقديم مساعدة عسكرية عاجلة لأوكرانيا في حال نشوب حرب جديدة مع روسيا في المستقبل.

- تزويد كييف بالأسلحة الحديثة بما فيها الطائرات والصواريخ بعيدة المدى.

المصدر: وكالات