زيلينسكي يبحث عن الدفء.. "الناتو" صده وزوجته سحبت يدها! (فيديو لغة الجسد)

تفاعل نشطاء التواصل مع فيديو متداول للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى جانب زوجته يلينا زيلينسكايا، خلال التقاط صورة لهما إلى جانب رئيس ليتوانيا وزوجته خلال قمة "الناتو".

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وفي ظل خيبة الأمل التي أصابت زيلنسكي، اللاهث خلف انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، والصد الذي قوبل به من طرف زعمائه، يبدو أن رفض زوجته إمساك يده خلال التقاطهما صورا تذكارية والبرود العاطفي الذي ظهر عليها تجاهه، زاد الطين بلة.

وأظهر الفيديو زيلنسكي وهو يجاهد للإمساك بيد زوجته، التي كانت تحاول دون جدوى التخلص منه، في مشهد أعاد للأذهان المواقف المشابهة التي كانت تحصل بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا.

وأثار ذلك تكهنات بأن زيلنسكي يواجه مشاكل مع يلينا خاصة إثر اعترافها الأخير بأنها لا تعيش مع زوجها في الوقت الراهن حيث قالت في حديث لصحيفة "Jerusalem Post" إن زوجها يقضي الليالي في مكتبه لأسباب أمنية، بينما تعيش في منزلهما مع طفليهما.

وصرح زيلينسكي سابقا، بأنه يحمل مسدسا معه من أجل "الرد" في حال تعرضه لخطر وقوعه في الأسر الروسي.

المصدر: RT