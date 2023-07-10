السفارة الروسية: البيت الأبيض اعترف فعليا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الإدارة الأمريكية في الواقع، اعترفت بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في تصريحاتها المتعلقة بنقل الذخائر العنقودية إلى كييف.

وقالت السفارة "لقد أولينا اهتماما لتصريحات كيربي بشأن إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية. واعترف المسؤول، بحكم الأمر الواقع، بارتكاب الولايات المتحدة لجرائم حرب أثناء النزاع الأوكراني. وصرح صراحة أن المدنيين سيموتون بسبب الأسلحة الأمريكية العنقودية".

واعتبرت البعثة الدبلوماسية أنه "من وجهة النظر الشاذة لموظف البيت الأبيض"، فإن هذا الأمر "يسبب ضررا أقل من تصرفات روسيا".

وفي وقت سابق، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.

وتعتبر القنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضما إليها.

وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول الناتو الربيع الماضي، بسبب نقل أسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشارت روسيا مرارا إلى أن أي شحنات من الأسلحة الموردة إلى نظام كييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: RT