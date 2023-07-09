إصابة فتاة فلسطينية برصاص قوات إسرائيلية بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن في القدس (فيديو)

في حادثة ليست الأولى من نوعها، أقدمت القوات الإسرائيلية على إطلاق النار وإصابة فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن وذلك بالقرب من حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

ووثق مقطع فيديو مشاهد لفتاة فلسطينية تجثو على ركبتيها في موقف للحافلات، وهي محاطة بأفراد قوات إسرائيلية يطلبون منها الاستلقاء على الأرض، فيما يبدو أن الدم ينزف من فوق ملابسها، كما قام أحدهم بدفعها من الخلف كي تسقط على الأرض.

كما أظهر الفيديو نداء لشبان فلسطينيين تواجدوا بالقرب من مكان الحادثة، وهم يطالبونها بتنفيذ أوامر عناصر القوات الإسرائيلية من أجل تفادي إطلاق النار عليها مرة ثانية، تؤدي لوفاتها.

المفتش العام لشرطة الاحتلال يصل لمكان إطلاق النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراج بالقدس المحتلة pic.twitter.com/5Z0pcVXaLq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2023

وعلى إثر ذلك، حضر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى مكان إطلاق النار على الفتاة الفلسطينية.

المصدر: RT