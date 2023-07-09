لاتفيا.. مواطنون يتلقون إخطارات بالغرامة لتبادل التهاني بيوم النصر

ذكر موقع Delfi الإلكتروني أن مواطنين لاتفيين بدأوا بتلقي إخطارات بالغرامات بسبب تبادلهم التهاني بيوم النصر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر الموقع أنه "بالحكم على أعداد المشاركات على "فيسبوك"، يمكن التخمين بأن العشرات قد تلقوا إخطارات بالغرامة".

ويستشهد الموقع بعدة تعليقات من المستخدمين ممن تلقوا إخطارات، حيث أشاروا إلى أن الشرطة استندت لبيانات أنظمة رصد شبكات التواصل الاجتماعي التي وضعها جهاز أمن الدولة في البلاد.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للشرطة اللاتفية، سيمونا غرافيت، المعلومات حول إرسال إخطارات بالغرامة، لكنها رفضت التعليق على الموضوع.

ووصف "الاتحاد الروسي في لاتفيا" إجراءات الاجهزة الأمنية اللاتفية بأنها غير قانونية، حيث دعا المتضررين للاستئناف.

وفي أبريل، أقرت السيما (البرلمان) في لاتفيا، قانونا يحظر جميع الأحداث العامة في 9 مايو، باستثناء احتفالات يوم أوروبا.

وذكرت الشرطة اللاتفية أن وضع الزهور في المواقع السوفيتية السابقة التي تم تفكيكها يعد "تمجيدًا" لها ويهدد بالمساءلة.

المصدر: ريا نوفوستي