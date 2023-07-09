الصين تجدد إصدار "ثاني أعلى مستوى للتأهب" في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة

جدد المرصد الوطني الصيني، يوم السبت، إصدار إنذار باللون البرتقالي (ثاني أعلى مستوى للتأهب) في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، حيث اجتاحت موجة حارة حارقة مساحات شاسعة من البلاد.

وخلال ساعات نهار يوم الأحد، من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في عدة أجزاء من الصين 35 درجة مئوية، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي بعض المناطق، قد تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

ووُجهت نصائح للسكان بالحد من الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، كما ينبغي على العمال تقصير مدة تعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة، وفقا للمركز.

وطُلب من الحكومات المحلية اتخاذ تدابير مناسبة لمنع الحرائق الناجمة عن الأحمال الكهربائية الزائدة.

المصدر: "شينخوا"