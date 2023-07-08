فرنسا: انتقادات لاذعة للحكومة بسبب دعمها لإمداد كييف بالقنابل العنقودية

انتقد زعيم حزب "باتريوت" اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، دعم حكومة باريس لقرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد علقت مؤخرا بأن باريس تنظر "بتفهم" لتزويد واشنطن للجيش الأوكراني بالذخائر العنقودية.

وكتب فيليبو على "تويتر" أن "فرنسا تلتزم الصمت بشكل مخزي بشأن إمداد الولايات المتحدة لفلاديمير زيلينسكي بالذخائر العنقودية القبيحة وغير القانونية! ماكرون يوافق على المذبحة وهو صامت، هذا فظيع!".

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وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها بصدد إمداد كييف بذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

واستخدمت القوات الأوكرانية المسلحة، وفقا لما أكده الجيش الروسي، الذخائر العنقودية فعليا لقصف دونباس، لا سيما مدينة دونيتسك.

واعتبر الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن استخدام قوات كييف للقنابل العنقودية يعني أن الجيش الأوكراني قد وضع لنفسه هدف قتل أكبر عدد من المدنيين.

المصدر: ريا نوفوستي