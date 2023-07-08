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باريس تعترض على بيان أممي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري

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باريس تعترض على بيان أممي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري
الشرطة الفرنسية
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اعترضت فرنسا على إعلان لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري "المبالغ فيه"، والذي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري، والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.

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وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم السبت إن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج من قبل السلطات في فرنسا لا أساس له من الصحة".

وتابعت: "سلطات الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية كما في عدد قليل من البلدان".

وأضافت: "تكافح فرنسا وسلطاتها الأمنية بحزم ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز، وتحترم التزاماتها الدولية ولاسيما الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري".

المصدر: "سبوتنيك"

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