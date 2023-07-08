باريس تعترض على بيان أممي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري

اعترضت فرنسا على إعلان لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري "المبالغ فيه"، والذي يتهم الشرطة الفرنسية بالتمييز العنصري، والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.

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وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم السبت إن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج من قبل السلطات في فرنسا لا أساس له من الصحة".

وتابعت: "سلطات الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية كما في عدد قليل من البلدان".

وأضافت: "تكافح فرنسا وسلطاتها الأمنية بحزم ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز، وتحترم التزاماتها الدولية ولاسيما الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري".

المصدر: "سبوتنيك"