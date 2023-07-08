بايدن يزعم أنه رفض قبل عامين تقديم ضمانات لبوتين بعدم انضمام أوكرانيا للناتو

زعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه رفض تقديم ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا للناتو في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل عامين.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنه "في المرة الأولى التي قابلت فيها بوتين قبل عامين في جنيف. قال: أريد التزاما بأن أوكرانيا لن تكون في الناتو. أجبته: لن نفعل ذلك لأن هناك سياسة الباب المفتوح، ولن نعزل أنفسنا عن أي شخص".

وأوضح بايدن في الوقت نفسه أنه لا يعتبر أن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى التحالف، الذي سيكون في حالة حرب كاملة مع روسيا إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار الآن.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، حيث أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لثماني سنوات.

وأشار بوتين حينها إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، بعدما لم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، "فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى"، مثلما شدد.

وتحاول روسيا منذ 30 عاما، مثلما أكده الرئيس بوتين، الاتفاق مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها، ردا على ذلك، "واجهت إما خداعا وأكاذيب دنيئة، أو محاولات للضغط والابتزاز"، بينما "واصل التحالف رغم احتجاجات موسكو، التوسع المطرد والاقتراب من حدود روسيا الاتحادية"، كما أضاف بوتين.

المصدر: نوفوستي