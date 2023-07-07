البيت الأبيض: الهجوم الأوكراني المضاد يواجه صعوبات وتصديا قويا من قبل القوات الروسية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، إن الهجوم الأوكراني المضاد يتقدم بصعوبة، حيث يواجه مقاومة كبيرة من القوات الروسية.

وقال ساليفان في إفادة صحفية في البيت الأبيض "إن (الهجوم المضاد) يتحرك بصعوبة. الروس تحصنوا، وسخروا قوة بشرية كبيرة والكثير من الذخيرة لصده."

وأضاف المتحدث أن أوكرانيا مصممة على مواصلة أعمالها، زاعما أنها "لم تستخدم بعد الموارد الكبيرة التي تمتلكها".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك في 4 يونيو، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة لأوكرانيا على قطاع زابوروجيه. وأرسلت كييف ألوية قتالية دربها الناتو، وسلحت بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع، فيما تسببت لقطات الدبابات الأوكرانية، الألمانية الصنع، المحترقة في ضجة كبيرة في وقت لاحق.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو، خلال شهر من الهجمات الفاشلة، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد، أي ما يقارب جميع الدبابات من هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال.

وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تبقى القيادة الأوكرانية مطالبة، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.

المصدر: نوفوستي