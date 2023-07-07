سوناك يحث أردوغان على قبول انضمام السويد للناتو

عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله بأن يتمكن حلف الناتو من المصادقة على طلب السويد للعضوية في الحلف في وقت قريب.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الجانبين بحثا العديد من القضايا في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، على غرار أوكرانيا والعلاقات الثنائية والتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

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وأشار المتحدث إلى أن سوناك "شدد على الفوائد الملحوظة من انضمام السويد إلى الناتو، والتقدم الذي تم إحرازه في التعامل مع مخاوف تركيا الأمنية المشروعة، كما أعرب عن أمله بأن يتمكن الحلف من المصادقة على انضمام (السويد) بأسرع ما يمكن".

ويأتي ذلك قبل 3 أيام من قمة حلف الناتو بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو الجاري.

المصدر: رويترز