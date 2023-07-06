 
مباشر

رئيس التشيك يؤكد أن بلاده ستستمر بدعم أوكرانيا

أخبار العالم

رئيس التشيك يؤكد أن بلاده ستستمر بدعم أوكرانيا
AP Petr David Josek
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vn4j

أعلن الرئيس التشيكي، بيتر بافل، أن دعم بلاده لأوكرانيا سيستمر، معتبرا أن قيمة المساعدات المقدمة تقارب ملياري دولار.

وأشار بافل خلال مؤتمر صحفي، في أعقاب مباحثاته مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في براغ، يوم الخميس، إلى أن "التشيك كانت بين الدول الأولى التي ساعدت أوكرانيا. ونحن سنواصل تقديم هذا الدعم الشامل للشعب الأوكراني لاحقا".

إقرأ المزيد
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" في علاقاتها مع الناتو

واعتبر بافل أنه "لو تم جمع المساعدات التي تم تقديمها من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركات والمواطنين، فإن المبلغ الإجمالي سيبلغ نحو ملياري دولار".

وكان رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، قد أعلن في وقت سابق، أن قيمة المساعدات العسكرية التشيكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، بلغت نحو 227 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا