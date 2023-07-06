ركيزة الجيش لم يبق منها شيء .. ضابط أوكراني يروي تفاصيل الهزيمة

نقلت قناة CBC عن قائد وحدة في القوات الأوكرانية المسلحة أن مئات من "خيرة مقاتليه وأفضلهم تجهيزا" قد قضي عليهم خلال معركة واحدة فقط.

واعترف الضابط بالقول "لقد تكبدنا خسائر فادحة. من بين 420 جنديًا، سقط مئة ما بين قتيل وجريح، من بينهم مقاتلون، للأسف، هم الأفضل بيننا".

ومازالت الكتيبة غير قادرة على التعافي من الأضرار التي لحقت بها، مثلما أكده الضابط، لأن المقاتلين الذين وصفهم بأنهم "من ذوي الخبرة" يتم تعويضهم بمجندين آخرين "يتم تدريبهم على عجالة في دورات تمتد لأسبوعين"، مثلما صرح.

وأشار الصحفي في قناة "سي بي سي"، نيل هاور، إلى أن القوات الأوكرانية المسلحة تتكبد خسائر فادحة بسبب خطوط الدفاع العميقة التي أقامها الجيش الروسي في الأراضي المحررة.

وقال قائد الوحدة "لقد تمكنوا من ترسيخ مواقعهم، وبناء تحصينات خرسانية. وزرع ألغام. خط الدفاع الأول قوي جدا".

وأوضح العسكري الأوكراني أن الروس يستخدمون طائرات هليكوبتر لتدمير العربات الغربية المتقدمة من مسافة بعيدة، في حين أن مدى أنظمة "ستينغر" للدفاع الجوي المحمولة على الكتف لا يصل إلى بعد كافٍ لتدمير الأهداف الجوية، "لهذا مني هجومنا بالفشل"، مثلما قال.

المصدر: ريا نوفوستي