فنلندا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت هلسنكي أنها ستزود أوكرانيا بالحزمة السابع عشرة من المساعدات العسكرية بقيمة 105 ملايين يورو، لتبلغ القيمة الإجمالية لجميع المساعدات العسكرية الفنلندية لكييف 1,2 مليار يورو.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الفنلندية اليوم الخميس، أن "هذه هي شحنة المساعدة العسكرية السابع عشرة من فنلندا إلى أوكرانيا. وتشمل المزيد من الأسلحة والذخيرة المضادة للطائرات، من بين أمور أخرى. وسيكلف استبدال المعدات الدفاعية في هذه الحزمة فنلندا حوالي 105 ملايين يورو، حيث تصل التكلفة الإجمالية لجميع حزم المعدات العسكرية المقدمة حتى الآن حوالي 1,2 مليار يورو".

وقال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين، الذي تم تعيينه في 20 يونيو، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في المستقبل.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، كما صرحت الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي