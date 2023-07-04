أردوغان يزور الإمارات لتوقيع اتفاقيات شاملة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة إلى الإمارات بعد أسبوعين حيث يجري خلالها التوقيع على اتفاقيات ثنائية شاملة.

وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة أردوغان مساء الاثنين، تعليقا على الزيارة التي أجراها رفقة جودت يلماز نائب الرئيس قبل أسبوعين إلى الإمارات.

وأوضح شيمشك أن التنسيق يجري من خلال وزارته، مشيرا إلى أنهم قطعوا شوطا طويلا في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.

وأضاف: "سنكمل العمل في الأسبوعين المقبلين ومن المحتمل أن يقوم رئيسنا بزيارة الإمارات بعد ذلك".

وتابع: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدما كبيرا ومن المحتمل أن يكون هناك اتفاق إطاري شامل".

وذكر شيمشك أن الزيارة إلى الإمارات كانت مثمرة للغاية، حيث التقى الوفد التركي برئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان ونائبه منصور بن زايد.

وأشار إلى استمرار الوفود التركية والإماراتية في العمل مع بعضها البعض طيلة فترة عطلة عيد الأضحى، لافتا إلى أن وفودا كبيرة من الإمارات ستصل تركيا الأسبوع المقبل.

وصرح بأنه مع اكتمال الأعمال سيتم رسم إطار عمل زيارة الرئيس أردوغان إلى الإمارات.

المصدر: الأناضول