العثور على قبر للفايكينع في فناء منزل خاص بالنرويج

أفادت مجلة Science Norway بأنه تم العثور على قبر للفايكنغ في فناء منزل خاص في مدينة سيتيسدال بالنرويج.

وتم العثور على سيف وحجر المقبرة عن طريق الخطأ أثناء قيام صاحب المنزل أودبجورن هولوم هيلاند بممارسة أعماله المنزلية.

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وقال هولوم إنه كان يريد الحفر قليلا لأجراء تعديلات في الفناء، ولكنه توقف عن ذلك عندما أدرك أنه عثر على الآثار. حيث عثر في الانترنت على صورة لسيف مشابه، وأدرك أن الاكتشاف قد يعود إلى عصر الفايكنغ، ثم توجه إلى البلدية.

وأكد علماء الآثار الذين وصلوا إلى الموقع أن السيف يعود إلى أواخر القرن الثامن، أوائل القرن التاسع وذلك بسبب الأسلوب الذي صنع به مقبض السيف.

ويعتقد العلماء أن هذا القبر لشخص نبيل. وعادة يتم تصوير الفايكنج بالسيف والخوذ.. لكن الخبراء أكدوا أن هذه المعدات لم تكن متاحة للجميع. حيث ذهب معظم الفايكنغ إلى الغزوات حاملين الفؤوس والحراب.

كما عُثر على مجوهرات في القبر، وسيستمر علماء الآثار في أعمال التنقيب.

المصدر:نوفوستي