"نيويورك تايمز": ماسك وزوكربيرغ يبحثان مع رئيس UFC تنظيم المبارزة بينهما

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ يبحثان مع رئيس UFC (بطولة القتال القصوى) دانا وايت، موضوع تنظيم مبارزة وفقا لقواعد فنون القتال المختلطة (MMA).

وذكر وايت أنه يتصل مع ماسك وزوكربيرغ كل مساء، و "كلاهما يريد القتال". ونوه بأن الاثنين يجريان على مدار الأيام العشرة الماضية مفاوضات من وراء الكواليس، وحددا الخطوط العامة للحدث، وهما يميلان نحو "مبارزة جسدية".

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وشدد رئيس UFC أن المواجهة ستكون استعراضية وستقام خارج نطاق اختصاص البطولة، على الرغم من أنه سيساعد شخصيا في تنظيمها. واتفق الطرفان على أن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب إلى الأعمال الخيرية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.

وأشار وايت إلى أن المبارزة ستكون مثيرة للاهتمام بشكل خاص، بالنظر إلى الاختلاف في الحجم بين ماسك وزوكربيرغ.

وقال وايت: "لدينا رجلان لم يقاتلا أبدا بشكل احترافي وهما ينتميان إلى فئات وزن مختلفة تماما. ستكون أكبر معركة في تاريخ فنون الدفاع عن النفس".

وذكر وايت أن ماسك أثقل من خصمه بحوالي 70 رطلا (حوالي 31 كلغم). ووفقا له لا ينوي ماسك تنحيف نفسه وفقدان الوزن بسبب هذه المواجهة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من زوكربيرغ، أنه "يحافظ على نظام تدريب صارم ويمارس رياضة الجري بشكل دوري".

في 22 يونيو، وافق زوكربيرغ، على قبول تحدي ماسك لحل الخلاف بينهما عن طريق مبارزة. الخلاف بين رجلي الأعمال ظهر بعد قرار شركة "ميتا" التي يملكها زوكربيرغ، إطلاق تطبيق - منافس لتويتر الذي يملكه ماسك.

المصدر: تاس