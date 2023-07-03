إيطاليا تحذر من إمكانية انتقال الاضطرابات في فرنسا إلى دول أخرى

حذر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، من إمكانية انتقال الاضطرابات من فرنسا إلى دول أخرى ناطقة بالفرنسية، ودعا إلى ضرورة عزل مرتكبيها لتجنب انتقالها.

وقال وزير الخارجي الإيطالي في تصريح بثته قناة "Rai3" التلفزيونية: "يبدو أن الوضع تحسن. وقد دعت جدة الصبي المقتول إلى الهدوء. يجب أن نمنع انتشار هذا العنف مثل بقعة زيت إلى سويسرا وبلجيكا".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإيطالية دعت الإيطاليين في فرنسا إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية و "عدم الاقتراب من الاشتباكات".

وشهدت منطقة نانتير في ضواحي باريس اضطرابات وأعمال شغب منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن أقدم شرطي على إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما وقتله.

وانتقلت أعمال الشغب إلى عدد من المدن الفرنسية الأخرى، وتحولت إلى اشتباكات مع قوات الشرطة وأعمال شغب.

المصدر: وكالات