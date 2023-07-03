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القوات الروسية تشن ضربات صاروخية على القوات الأوكرانية في 3 اتجاهات

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القوات الروسية تشن ضربات صاروخية على القوات الأوكرانية في 3 اتجاهات
Sputnik
أرشيف
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "جنوب" فاديم أستافييف بأن الطيران الروسي شن ضربات صاروخية على أماكن مرابطة القوات الأوكرانية في ثلاثة اتجاهات.

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وقال أستافييف: "شن طيران مجموعة القوات "جنوب" ضربات صاروخية على أماكن مرابطة جنود ومعدات العدو في اتجاه ليسيتشانسك وكذلك في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك (باخموت) واتجاه (قرية) ألكسندرو كالينينكو".

وأضاف أن طاقم منظومة "تورنادو أس" الصاروخية الروسية ضرب موقع قيادة اللواء الميكانيكي 53 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية بريدتيتشينو، فيما "دمر القصف مستودع ذخيرة العدو قرب قرية كراسنويه".

وتابع أن العسكريين الروس دمروا أيضا مركبة قتال مشاة أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" في قرية قسطنطينوفكا ومدفع "دي-30" من عيار 122 ملم في قرية ماكسيميليانوفكا ومدفع هاوتزر "مستا بي" من عيار 152 ملم قرب قرية أوسترويه.

المصدر: نوفوستي

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