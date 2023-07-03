جندي قتل 35 مدنيا بغارة واحدة.. القوات الخاصة البريطانية أخفت أدلة عن ارتكابها جرائم حرب بأفغانستان

أفادت صحيفة "التايمز" نقلا عن تحقيق بأن قادة الخدمة الجوية الخاصة بالقوات الخاصة البريطانية تخلصوا من بيانات لإخفاء أدلة محتملة عن مقتل 80 مدنيا في أفغانستان من عام 2010 إلى 2013.

وقالت الصحيفة إن وسائل إعلام بريطانية أطلقت في وقت سابق تحقيقا مماثلا، ذكرت فيه أن وحدات الخدمة الجوية الخاصة، أعدمت مدنيين أفغان خلال غارات ليلية نظمت للقبض على مقاتلي طالبان.

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وكشفت أن "القادة خالفوا الأوامر، وبدلا من ذلك، حذفوا بشكل دائم كمية غير معروفة من البيانات من جهاز الكمبيوتر الرئيسي الخاص بهم". وأشارت إلى أن القادة كانوا قد تلقوا أوامر بحفظ البيانات على الكمبيوتر حتى زيارة ضباط الشرطة العسكرية الملكية.

وأوردت الصحيفة عن بيانات جديدة تفيد بأنه بين عامي 2010 و2013، ارتُكبت ما يصل إلى 80 عملية قتل محتملة لمدنيين في أفغانستان على يد ثلاثة من أربعة أسراب من القوات الخاصة، كما أشارت إلى أن جنديا واحدا قتل 35 شخصا في غارة واحدة.

المصدر: نوفوستي