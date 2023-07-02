أفادت صحيفة "اوبشيستفينويه" الأوكرانية بأن انفجارا وقع في الجزء الخاضع لسيطرة السلطات الأوكرانية من مقاطعة زابوروجيه.

وعبر فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، سابقا عن اعتقاده بأن قوات كييف تستعد للبدء بالمرحلة الثانية من هجوم مضاد واسع في مقاطعة زابوروجيه خلال الأيام المقبلة.

وأكد روغوف أن "القوات المسلحة الأوكرانية جاهزة بالفعل للمرحلة الثانية من الهجوم المضاد الواسع، ويمكن أن يبدأ في أي يوم وفي أي لحظة".

ويرى روغوف أن الجيش الأوكراني يحاول إرباك المخابرات الروسية، لذلك "يجري مناورات، ويدفع بقوات باستمرار على طول خط المواجهمة على جبهة زابوروجيه".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير 2022 إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، استجابة لطلب مساعدة تلقته روسيا من رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

المصدر: غازيتا. رو