منازل دمرت وماشية نفقت.. "تورنادو" كبير يضرب مقاطعة ألبرتا الكندية (فيديو)

أعلنت السلطات الكندية أن إعصارا قمعيا "تورنادو" ضرب محيط بلدة ديدزبري في مقاطعة ألبرتا، ما تسبب في تدمير منازل ونفوق ماشية، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات خطيرة.

وأصدرت إدارة البيئة والتغير المناخي في كندا تحذيرا على الساعة الـ 1:50 مساء بالتوقيت المحلي من إعصار قريب من ديدزبري، وهي بلدة تقع على مسافة 233 كيلومترا تقريبا جنوب أدمونتون بمقاطعة ألبرتا.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إنها تلقت تقارير عن إعصار هائل على امتداد طريق رئيسي سريع، حيث كان قطر الإعصار من 1 إلى 2 كيلومتر.

وذكرت الشرطة أن العديد من المنازل تعرضت لأضرار، لكن العريف، غينا سلاني، أكدت عدم تسجيل إصابات معروفة، كما أن التحذير من "التورنادو" انتهى في وقت لاحق.

من جانبه، قال ديان آلان، نائب عمدة كارستيرز الواقعة على بعد 13 كيلومترا تقريبا جنوب ديدزبري، إن الإعصار مر بين التجمعنين العمرانيين وألحق أضرارا بـ 12 منزلا.

وأضاف آلان قائلا إن "اثنين منهما دمرا بالكامل.. لا يوجد قتلى.. فقط بعض الإصابات الطفيفة لحسن الحظ"، مشيرا إلى أن بعض الماشية نفقت.

من جهته، صرح غوردان شيفر، رئيس إدارة الإطفاء في كارستيرز، بأن خمسة منازل دمرت بالكامل.

ونشر مطارد العواصف، آرون جايجاك، مقطعا مصورا للإعصار بالقرب من ديدزبري وهو يعبر طريقا سريعا، حيث ينادي في المقطع المصور على أي شخص قد يكون في أحد المنزلين، لكن يمتنع عن الاقتراب أكثر بسبب سقوط خطوط المرافق التي تسد الممر.

المصدر: أ ب